Російська актриса Настя Задорожна, яка знімалася у фільмах студії "Квартал 95", похвалилася зухвалим образом

Як передає Politeka.net, новий знімок актриса опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Немає такого емодзі, щоб висловити всю скорботу і істерику. РазБомбита👏🏻 Яка Стильна. Аж око витекло. Розважайтеся друзі мої", написала вона.

Задорожна відображена в чорній шкіряній куртці поверх білої майки. Образ підкреслюють численні прикраси і макіяж в стилі «смокі айс».

Задорожна захопила фоловерів таким стилем.

"Уф красуня», «яка класна», «яка принадність», «Ах Стасик, ти найкраща, після Белуччі і Джолі», "Ах ти зухвалість юнацька👍 Настя, круто😉 😍 🔥 🔥 🔥", - пишуть в коментарях.

Затремтілу також запитали про нофих фільмах. На що вона відповіла наступним чином: "колись мені в ваших фільмах тепер зніматися:) даєш дорогу молодим і заслуженим! Є кому працювати на радість публіці".

Раніше актриса показала фото, на якому позувала у себе вдома. Незважаючи на не саму гламурну атмосферу навколо Задорожна була одягнена в розкішне біле плаття з відкритою спиною і глибоким вирізом на стегні.

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