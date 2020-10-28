Актриса Настя Задорожная, сыгравшая в фильмах Студии «Квартал 95», покорила роковым образом в соблазнительном красном платье

35-летняя российская артистка поделилась новым снимком в ярком образе на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На новом фото Задорожная предстала в образе страстной покорительницы мужских сердец. Актриса примерила облегающее красное платье с открытыми плечами, идеально подчеркнувшее каждый изгиб ее фигуры. Дополнили образ красотки массивные украшения и укладка с аккуратными волнами.

«День посвящения К!) Этот Классический образ и Красное платье неминуемо напрашивается на Ко........ы. Я думаю ответ вы знаете. В этом деле вам найти равных Категорически сложно», - подписала снимок актриса.

Ее поклонники тут же отреагировали на пост.

«Одним словом Монро», «Очень красивая) просто вау)», «Шикарная», «Ну просто шикардос!», «Красота страшная сила!», «Это очень красиво, ярко, изящно, само совершенство!», «Блондинкам красный цвет особенно к лицу! Сразу взгляд становится не принцессы, а Королевны», - пишут в комментариях фанаты Насти.

До этого мы писали, что Задорожная опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в пышном дымчатом платье, похожем на свадебное.

Полупрозрачная ткань рассыпалась вокруг девушки красивыми волнами: уставшая Настя уселась прямо на асфальт и немного откинула голову назад.

Напомним, напомаженная звезда фильмов "Квартал 95" в прозрачном платье плюхнулась на землю: "Легко отделалась".

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