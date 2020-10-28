Актриса Настя Задорожная, снимавшаяся в фильмах студии "Квартал 95", заинтриговала любопытным постом в соцсети

Как передает Politeka.net, 35-летняя звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в красном наряде, накинутом сверху черном пальто и такого же цвета фуражке, из под которой выбилось несколько прядей.

Настя продемонстрировала кукольные черты лица крупным планом: блондинка слегка наклонила голову в бок, кинув игривый взгляд в камеру.

"Продолжаю знакомиться с Вами! Очень хочу получить ОБРАТНЫЙ ПРИВЕТ В КОММЕНТАРИЯХ от подписчиков, ИМЯ которых начинается на Букву К! Кати

Кристины Кости Карины и все-все-все! Эльдары и Густаво - не торопитесь. До вас скоро очередь дойдёт 👍🏻", - подписала фото актриса, придумав необычный способ заводить новые знакомства.

Пользователи кинулись отвечать в комментариях, называя свои имена, страны и города - Задорожная умеет создать ажиотаж на ровном месте.

"Добрый вечер, Настя:) С 2008 года как помню, появился форум Насти Задорожной и тут-то все и началось) А я - Ксения:)"; "Имя ребенку выбираешь?"; "К-Иван.😃🌷"; "А когда на букву "Е" или "ж" будет знакомство?", - комментируют под фото.

Ранее мы сообщали, Настя обескуражила нелепым фото: в роскошном платье, с пышной юбкой из полупрозрачной ткани, будто свадебном, девушка плюхнулась на асфальт. В таком виде и застыла перед камерой, задрав голову и обхватив руками ногу, согнутую в колене.

В подписи актриса пожаловалась на тяжелый ремонт у себя дома.

"Для первого раза я легко «отделалась». Из бюджета вылетела максимально, но если быть честной, первой ошибкой и было нарисовать картинку идеального ремонта, не устанавливая финансовых рамок даже в голове. «А, как-нибудь уложусь». Мой косяк целиком и полностью", - сообщила Задорожная.

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