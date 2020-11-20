Российская актриса Настя Задорожная, которая снималась в фильмах студии «Квартал 95», похвасталась дерзким образом
Как передает Politeka.net, новый снимок актриса опубликовала на своей страничке в Instagram.
«Нет такого ЭМОДЗИ, чтобы выразить всю скорбь и истерику. РазБомбита👏🏻 Какая Стильная. Аж глаз вытек. Развлекайтесь друзья мои», написала она.
Задорожная запечатлена в черной кожаной куртке поверх белой майки. Образ подчеркивают многочисленные украшения и макияж в стиле «смоки айс».
Задорожная восхитила фолловеров таким стилем.
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«Уф красотка», «Какая классная», «Какая прелесть», «Ах Стасик , ты лучшая, после Белуччи и Джоли», «Ах ты дерзость юношеская👍 Настя, круто 😉😍🔥🔥🔥», - пишут в комментариях.
Задрожную также спросили о нофых фильмах. На что она ответила следующим образом: «Некогда мне в ваших фильмах теперь сниматься:) Даёшь дорогу молодым и заслуженным! Есть кому работать на радость публике».
Ранее актриса показала фото, на котором позировала у себя дома. Несмотря на не самую гламурную атмосферу вокруг Задорожная была одета в роскошное белое платье с открытой спиной и глубоким вырезом на бедре.
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