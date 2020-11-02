Известная российская актриса Настя Задорожная, которая играла в фильмах Студии «Квартал 95», покорила идеальными ножками в платье с пикантным разрезом и поделилась своими впечатлениями от ремонта

Звезда поделилась новым постом в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.

В нем Задорожная поделилась своими размышлениями о ремонте и о том, как сделать его легче для всех участников.

«Закончив РЕМОНТ и отпраздновав это Событие , окунув шпильки в краску, меня посетила мысль. А что если: -вся история РЕМОНТА (переписка, договорённости, ЧЕКИ, подсчёты материалов и всё-всё-всё) будет объединена в одном специальном приложении? Другими словами, у вас и у ваших сотрудников(дизайнеров, прорабов, строителей) есть отдельный чат для решения всех глобальных и текущих строительных задач!», - поделилась идеей актриса.

Она также показала новое фото, на котором позирует у себя дома среди традиционных элементов ремонта. Несмотря на не самую гламурную атмосферу вокруг Задорожная одета в роскошное белое платье с открытой спиной и глубоким вырезом на бедре. Она позирует в туфлях с высокой шпилькой и в защитных очках.

Поклонники Насти тут же принялись комментировать фото.

«красивейшая девушка на планете, да ещё и умнаяяя», «Я думаю надо тебе идти прорабом, делать ремонт. Деньги можно бешеные делать», «Красотуля какая ну просто Мега красотка!», «Анастасия фото просто бомба», «На фотке прикольное сочетание наряда и ремонтных вещей», - пишут люди.

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