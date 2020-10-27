35-летняя актриса Настя Задорожная, снимавшаяся в фильмах "Квартал 95", удивила неожиданной выходкой и последовавшим признанием

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в пышном дымчатом платье, похожем на свадебное.

Полупрозрачная ткань рассыпалась вокруг девушки красивыми волнами: уставшая Настя уселась прямо на асфальт и немного откинула голову назад.

В подписи актриса рассказала о тяжелом ремонте у себя дома, который, к счастью, уже позади:

"Подвожу итоги ремонта: для первого раза я легко «отделалась». Из бюджета вылетела максимально, но если быть честной, первой ошибкой и было нарисовать картинку идеального ремонта, не устанавливая финансовых рамок даже в голове. «А, как-нибудь уложусь». Мой косяк целиком и полностью. Ожидание/Реальность. РЕМОНТ, который хотелось закончить максимум за 4 месяца, занял ГОД. В основном переделка ошибок и немного пандемия. Этот опыт меня подтолкнул на мысль: а можно ли было от всего этого перестраховаться? Обращаться в конторы «под ключ»?"

Пользователи кинулись обсуждать увиденное: некоторые вспомнили в комментариях собственный опыт с ремонтом, а другие восхитились Настиным образом:

"Не переживай, превышение сметы при ремонте есть у всех, даже при наличии проекта"

"В первую очередь, это куча нервов, уйма потерянного времени и денег, но результат заставляет обо всём забыть"

"Ремонт для меня это апокалипсис🤦‍♀️ 2 года делаем ремонт в частном доме и еще столько же в планах"

"С грязью и стрессом🤣"

"Ремонт ассоциируется всегда с ужасом и нервотрёпкой 🤦‍♀️"

"Это кошмар наяву...(😮"

"Невеста"

"Красота)"

"Красивая девушка в белом💣💥🔥"

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