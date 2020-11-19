Екс-солістка групи ВІА Гра Еріка Герцег, якій приписували роман з одруженим Костянтином Меладзе, зважилася на сміливу фотосесію

Як передає Politeka.net, 32-річна співачка опублікувала ряд знімків у своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала абсолютно без одягу.

Гаряча блондинка приголомшила одночасно ніжними й пристрасними ракурсами, прикрившись розсипаними на плечах та грудях пасмами волосся. На одному з кадрів дівчина небезпечно нахилилася, ризикуючи засвітити зайве.

Еріка полоскотала нерви публіці, змусивши уважно придивитися до фото, щоб вибрати краще.

"1,2,3,4...який знімок вам більше сподобався?🤍", - йдеться в повідомленні.

Користувачі кинулися коментувати побачене, не шкодуючи компліментів:

"Скрізь богиня😻❤"

"Всі фото вау"

"Чудово вийшло ❤️ 😍 🔥 "

"Лялечка шикарна красуня ❤️"

"2-й ну очей особливо не видно😀"

"Дуже складний вибір! Але я скажу мені більше подобається варіант 1!🔥❤️👍🏼"

"Янголятко😍 😍 😍всі👍 👍 👍але перше більше"

"Всі класні але якщо поза то 1"

"ЧУТТЄВО, НАТХНЕННО, ПОЕТИЧНО, ВИШУКАНО️️️! ⚜️💖🎶💫👌!!!"

Раніше ми повідомляли, худенька Герцег збентежила красою на прийомі у відомого стиліста Лілії Рах.

На співачці було довге чорне плаття у великий білий горошок, яке найкращим чином підкреслило всі достоїнства її тендітної фігури. Волосся красуня уклала пишними витками, піднявши їх наверх.

"13-го листопада відбувся прекрасний вечір. Величезне спасибі за теплий прийом, мені дуже приємно було познайомитися", - вразилася Еріка.

Нагадаємо, Нова ВІА Гра зганьбила Меладзе в прямому ефірі: "сподіваюся, Костянтин дав ляща цією кучерявою"

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