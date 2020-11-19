Екс-солістка групи ВІА Гра Еріка Герцег, якій приписували роман з одруженим Костянтином Меладзе, зважилася на сміливу фотосесію
Як передає Politeka.net, 32-річна співачка опублікувала ряд знімків у своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала абсолютно без одягу.
Гаряча блондинка приголомшила одночасно ніжними й пристрасними ракурсами, прикрившись розсипаними на плечах та грудях пасмами волосся. На одному з кадрів дівчина небезпечно нахилилася, ризикуючи засвітити зайве.
Еріка полоскотала нерви публіці, змусивши уважно придивитися до фото, щоб вибрати краще.
"1,2,3,4...який знімок вам більше сподобався?🤍", - йдеться в повідомленні.
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Користувачі кинулися коментувати побачене, не шкодуючи компліментів:
"Скрізь богиня😻❤"
"Всі фото вау"
"Чудово вийшло ❤️ 😍 🔥 "
"Лялечка шикарна красуня ❤️"
"2-й ну очей особливо не видно😀"
"Дуже складний вибір! Але я скажу мені більше подобається варіант 1!🔥❤️👍🏼"
"Янголятко😍 😍 😍всі👍 👍 👍але перше більше"
"Всі класні але якщо поза то 1"
"ЧУТТЄВО, НАТХНЕННО, ПОЕТИЧНО, ВИШУКАНО️️️! ⚜️💖🎶💫👌!!!"
Раніше ми повідомляли, худенька Герцег збентежила красою на прийомі у відомого стиліста Лілії Рах.
На співачці було довге чорне плаття у великий білий горошок, яке найкращим чином підкреслило всі достоїнства її тендітної фігури. Волосся красуня уклала пишними витками, піднявши їх наверх.
"13-го листопада відбувся прекрасний вечір. Величезне спасибі за теплий прийом, мені дуже приємно було познайомитися", - вразилася Еріка.
Нагадаємо, Нова ВІА Гра зганьбила Меладзе в прямому ефірі: "сподіваюся, Костянтин дав ляща цією кучерявою"
Також Politeka писала, що постарілий Меладзе здивував зовнішнім виглядом, "коханка" випередила Брежнєву.