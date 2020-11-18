Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Эрика Герцег посетила светский вечер в смелом образе

Как передает Politeka.net, певица выложила на своей странице в "Инстаграм" серию фото с памятного мероприятия. Она появилась на приеме у известного стилиста Лилии Рах, надев приталенное черное платье в белый горошек. Одежда скроена необычным образом, и кажется, что Эрика просто завернулась в кусок ткани, однако упорядоченные складки и тонкие бретельки придают наряду целостности.

Судя по кадру, звезда не надела под низ бюстгальтер и пришла "налегке", заставив любоваться глубоким декольте. Стильный образ Герцег дополнила серебристыми серьгами, часами и кулоном на тонкой цепочке. На одном из фото можно заметить, что она взяла с обой миниатюрную сумочку на длинном ремешке.

"13-го ноября состоялся прекрасный вечер @liliyarakh. Огромное спасибо за тёплый приём, мне очень приятно было познакомиться", - поделилась красотка эмоциями в описании.

Пользователи соцсети оценили в комментариях внешний вид Эрики Герцег и оставили много теплых отзывов:

"Красивая,как всегда"; "Восторг и восхищение, остановись мгновение"; "Ах, Эрика! Вы прекрасны!"; "Выглядишь шикарно, Эрика"; "Неуверенный взгляд"; "Очень хорошее платье"; "Принцесса"; "Нереальная!"; "А Эрика красотка!!🔥😊"; "Как же вы прекрасны 👏"; "Куколка, обожаю твой акцент"; "Эрика я тебя обожаю❤️😍"; "Просто прелестная"; "Какая хрупкая и изящная😊❤️"; "Похожа на Дейенерис из игры пристолов".

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