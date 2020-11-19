Погода взимку 2020-2021 готує українцям сюрпризи, до яких потрібно бути готовими

Глава Українського гідрометцентру Микола Кульбіда попередив, що без різких стрибків температури не обійдеться, передає ТСН.

Відзначається, що майбутня зима покаже все на що здатна, від лютих морозів до аномального тепла. Однак, щодо морозів, лякатися не варто, такі періоди не будуть затяжними.

"Також значно підвищеним температурним режимом проти норми: на два-чотири градуси вона буде вищою, ніж, наприклад, 30 років тому. А також нестійким сніговим покривом. Звичайно, морози і похолодання будуть, але короткочасними, хоча досить жорсткими", - повідомив синоптик.

А ось, що в листопаді випав сніг, за словами синоптика, потрапляє в рамки ноорми.

"За календарними термінами, реальна зима до Києва вже прийшла. Середні терміни якраз припадають на ці дні. Нічого дивного не сталося. Причина дуже проста-прийшов атмосферний фронт, а з північного заходу-холодне повітря, з яким випадає сніг", — пояснив Кульбіда.

Нагадаємо, раніше синоптик Леонід Горбань розповів, що погода в Україні в грудні буде нестабільною. На початку місяця обіцяють плюсову температуру, проте вже з середини грудня вдарять морози.

Нагадаємо, що Україну накрили перший сніг і різкі заморозки, кадри негоди.

Як повідомляла Politeka, перший сніг і морози вдарять по Україні, названа дата різкої зміни погоди.