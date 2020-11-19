Погода в Украине 19 ноября сокрушит людей невероятным похолоданием до -14, но есть и счастливчики

Как сообщает Politeka, такой прогноз приводят синоптики.

Украинцам, которые проживают на западе, стоит готовиться к дневным 6-9 градусам со знаком «плюс». Ночью заморозков также ждать не стоит, ведь термометр покажет от 1 до 5 тепла. Дождей не будет, хотя на улице будет облачно.

Похожая ситуация сегодня будет и на севере, где ожидаются ночные заморозки вплоть до -3 по Цельсию. Днем же ситуация будет другая: ожидается от 2 до 5 тепла и без дождей.

В столице сегодня будет относительная облачность с прояснениями и дневные 2-5 по Цельсию. Ближе к вечеру воздух остынет до -1-5 мороза.

Небольшие заморозки ожидаются и в центральной части Украины: днем воздух прогреется до 1-4 со знаком «плюс», а ночью существенно похолодает. Синоптики говорят про -1-4 мороза.

Облачность с прояснениями сегодня будет и в районе южных областей. Здесь днем ожидается от 3 до 5 тепла, а ночью около -2 по Цельсию.

Больше всего достанется жителям восточных областей, где ночью похолодает до -8-14 мороза. Днем также надеяться на тепло не стоит: столбик термометра покажет от -1 до -4 градусов по Цельсию.

Напомним, что Украину накрыли первый снег и резкие заморозки, кадры непогоды.

Как сообщала Politeka, первый снег и морозы ударят по Украине, названа дата резкой смены погоды.