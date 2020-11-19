Модель і починаюча актриса Емілі Ратаковськи, яка завагітніла первістком, вивалила бюст

Красуня і після оголошення про свою вагітність радує шанувальників відвертими знімками, повідомляє Politeka.net. Все ж шанувальники люблять згадувати й старі образи знаменитості.

Так, в одній з фан-груп з'явилося фото Ратаковськи у відвертій сукні.

Модель стояла біля сірої стіни. Її зачіска - мокра укладка, виглядала дуже ефектно.

Сукня трималася на найтонших бретельках, які ледь не з'їжджали з плечей, що надавало образу особливої пікантності.

Блискуче плаття зі сміливим декольте сиділо на знаменитості прекрасно. А те, що вона не одягла білизни, дозволяло бюсту спокусливо виглянути з-під тканини.

За п'ять годин пост зібрав майже 100 лайків і поки жодного коментаря, хоча вона виглядає на всі 100.

Раніше ми писали, що Емілі Ратаковськи постала в персиковій сукні з довгим декольте, в якому спокусливо виглядали груди. Пишні форми, знаходилися під тканиною, але пікантності все-таки додавав факт, що вони були без білизни.

Тканина струмувала на тілі і натягнулася на великих принадах.

Раніше повідомлялося, що Емілі Ратаковськи постала у відвертому купальнику з повністю відкритою спиною, особливо підкреслює опуклу "п'яту точку" зірки і її спокусливі груди. На голові у зірки загорнуто рушник, з чого можна зробити висновок, що моделі недавно з душу.

Нагадаємо, Емілі Ратаковськи вибрала яскравий спокусливий наряд - довгу сукню темно-червоного відтінку. Сукня вельми незвичного крою пошита таким чином, що легко підкреслить всі достоїнства.

Нагадавши, вагітна Ратаковськи з Victoria's Secret посвітила кругленькою гордістю в бікіні.

Також Politeka писала, що Емілі Ратаковськи показала в чорному міні-бікіні, як ховає животик.

Як Politeka повідомляла, що вагітна Ратаковськи без одягу прикрила бюст квіточкою.