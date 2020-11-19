Модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски, которая забеременела первенцем, вывалила бюст
Красотка и после объявления о своей беременности радует поклонников откровенными снимками, сообщает Politeka.net. Все же поклонники любят вспоминать и старые образы знаменитости.
Так, в одной из фан-групп появилось фото Ратаковски в откровенном платье.
Модель стояла у серой невзрачной стены. Ее прическа - мокрая укладка, смотрелась очень эффектно.
Платье держалось на тончайших бретельках, которые едва не съезжали с плеч, что придавало образу особой пикантности.
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Блестящее платье со смелым декольте сидело на знаменитости прекрасно. А то, что она не надела белья, позволяло бюсту искусительно выглянуть из-под ткани.
За пять часов пост собрал почти 100 лайков и пока ни одного комментария, хотя она выглядит на все 100.
Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски предстала в персиковом платье с длинным декольте, в котором искусительно смотрелась грудь. Пышные формы, находились под тканью, но пикантности все-таки прибавлял факт, что они были без белья.
Ткань струилась на теле и натянулась на больших прелестях.
Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски предстала в откровенном купальнике с полностью открытой спиной, особо подчеркивающим выпуклую "пятую точку" звезды и ее соблазнительную грудь. На голове у звезды завернуто полотенце, из чего можно сделать вывод, что модели недавно из душа.
Напомним, Эмили Ратаковски выбрала яркий соблазнительный наряд – длинное платье темно-красного оттенка. Платье весьма необычного кроя пошито таким образом, что легко подчеркнул все достоинства.
Напомним, беременная Ратаковски из Victoria’s Secret посветила округлившейся гордостью в бикини.
Также Politeka писала, что Эмили Ратаковски показала в черном мини-бикини, как прячет животик.
Как Politeka сообщала, что беременная Ратаковски без одежды прикрыла бюст цветочком.