Відома модель Жизель Олівейра, зірка Victoria's Secret, похвалилася собою в спокусливій позі

На фото Жизель позувала в топі і штанях. Красуня стояла біля великого вікна поруч з довгим кактусом, спокусливо вигнувшись для кадру. Модель волосся залишила розпущеним, а сама повернулася до об'єктива камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 30 тисяч лайків і написали коментарі:

"Як завжди мило", "Жизель, ти дуже красивий ангел", "гарне обличчя з приголомшливим тілом і ідеальними фото", "своєю красою ти мене повністю розтопила"," Ого ти така красива"," Здрастуйте, я ваш фанат"," твій дядько сумує за тобою", " зробіть підручник по позах!", "Так мило, мам", " Вау!!!! Ви дуже добре виглядаєте !!!! мені це подобається !!", "Давайте зробимо Face Swap в реальному житті, будь ласка", "що поробиш, ти так гаряча".

Повідомлялося, що модель Жизель Олівейра з модного будинку Victoria's Secret вразило бездоганною фігурою, побешкетувавши перед дзеркалом.

Так, знаменитість позує в облягаючому ТОПі без білизни, бездоганно згинаючись перед камерою. Примітно, що образ красуня доповнила елегантною сумочкою і шльопанцями.

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