Відома модель Кассандра Сьєнега з "Playboy" показала себе і подружок
На фото Кассандра позувала в чорному купальнику з смужками. Поруч можна побачити блондинку в чорно-білому купальнику. Закриває трійку дівчина в білому закритому купальнику з прозорими частинами. Дівчата позували на тлі моря і хвалилися своїми пишними формами. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але так і хочеться додати: одна краше інший, аж очі розбігаються.
Повідомлялося, що відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) вбралася в білий костюм без білизни.
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Ось і цього разу модель постала в білосніжному костюмі, зображуючи з себе безневинну дівчину.
Однак короткий топ, під який модель не одягла білизну, руйнує всі ілюзії про скромність красуні. Великий бюст спокусливо випирав під тонкою тканиною. Під одягом чи у всій красі не показувалося найінтимніше-це занадто сміливо.
Ми писали, що відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) пограла принадами в розпусному боді.
На недавніх фото модель приміряла боді з мереживом персикового кольору. Красуня приспустила бретельки, ледь не засвітивши соковиті розміри.
Нагадавши, Кассандра Сьєнега з "Playboy" спокусила позою, без сорому розкинувши ніжки в міні-бікіні
А ще Politeka писала, що зірка Playboy Кассандра Сьенега обпекла видами своїх "кавунчиків" в мікро-бікіні
Також Politeka повідомляла, що Кассандра Сьєнега з "Playboy" спокусила розмірами пишних принад без білизни