Известная модель Кассандра Сьенега из "Playboy" показала себя в максимально жарком образе

На фото Кассандра позирует в маленьком бикини, которое состояло практически из веревочек. Модель сидела на лавочке у бассейна, а волосі оставила распущенными. Звезда без стеснения показывала свое аппетитное тело, ведь клочки ткани практически не прикрыли его. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Улыбаясь сегодня весь день, потому что я разбудил 1 МИЛЛИОН из вас! Большое вам спасибо за то, что вы здесь!

И ТАКЖЕ, я хочу выразить ОГРОМНОЕ СПАСИБО нашим ветеранам, которые служили этой великой стране!", - написала девушка под фото.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Безумно красивая", "Улыбайтесь весь день", "Поздравления", "Я люблю тебя, Белла. Поцелуй меня, пожалуйста. Вы божественны", "Великолепный статус", "Великолепная красотка", "Красивая девушка", "Как мне нравится эта красота", "Горячая девочка".

Сообщалось, что известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) показала себя почти полностью обнаженной.

Модель позировала на берегу, во время того, как волны мочили ее тело.

Напомним, Кассандра Сьенега из "Playboy" окунулась в бассейн в прозрачном платье, жаркие кадры

А еще Politeka писала, что Кассандра Сьенега из "Playboy" распахнула парео у бассейна, завлекая видом

Также Politeka сообщала, что Кассандра Сьенега из "Playboy" в прозрачном белье дала полюбоваться своими цветочками



