Відома модель Демі Роуз показала себе екстремально близько

На фото Демі позувала в Білій кофтині, яку розстебнула перед зйомкою. Роуз знімала себе досить близько і зробила акцент на пишних грудях, яка прямо випирала з наряду. Волосся красуня зібрала назад, а губки зробила "бантиком", завдяки чому фото вийшло ще більш жарким. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже красуня викинула знімок в сторіс Instagram.

Повідомлялося, що модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз похвалилася пишним бюстом в спортивному ТОПі.

На фото видно, що модель виглядає спокусливо навіть в чорному топі після тренувань.

"Мені дуже подобається, здається шикарно; самий неймовірний образ; Слова не можуть описати вас, але числа можуть 10000/10; мені здається, це навіть пристрасно; Красиво; знову ця дівчина з ягодами", - написали фанати.

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У відкритому чорному бікіні без принтів дівчина виглядала досить спокусливо, а такого ж кольору капелюх з великими каменями надала її образу нотку зухвалості.

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