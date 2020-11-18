Американская модель Кайли Дженнер свела с ума соблазнительным образом и неожиданным приглашением
Как передает Politeka.net, 23-летняя миллиардерша, сестра Ким Кардашьян опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в малиновой шелковой рубашке и обтягивающих оранжевых брюках.
Наряд наилучшим образом продемонстрировал выдающиеся прелести Кайли. Пленительный силуэт под рубашкой вряд ли кого-то оставит равнодушным.
Девушка с распущенными волосами позировала рядом с украшенной елочкой, "оттопырив" свое "богатство". Покрутившись перед камерой, Дженнер поманила поклонников на ужин, сделав соответствующую подпись.
"Ужин и я?", - намекнула страстная модель.
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Пользователи пришли в неописуемый восторг, "засобиравшись" на встречу с Кайли:
"Эммм да пожалуйста!"
"это подходит все! 🎄❣️"
"О, боже, да пожалуйста !!! 😍"
"Первый раз мне не нравится твой наряд, но я люблю тебя, богиня"
"Да, уже в пути!"
"вызываю машину прямо сейчас!"
"Что в меню 👀"
"Хороший дымоход 😍❤️🎄"
"Хорошо, приходи в десять 🤪😻"
Ранее мы сообщали, Кайли восхитила Сеть пикантным ракурсом на фото в белом монокини. Девушка легла на животик, томно изогнув спину и запустив руку в густую копну волос. Фото опубликовано на одном из ее фан-аккаунтов.
"Я буду скучать по этому", "Люблю тебя", "Она такая соблазнительная, ее тело невероятное", "Такая красивая, дорогая вау", "Могу я попросить показать снимок камеры, потому что у тебя, вероятно, есть фотографии Кайли", "У меня есть ключи", "Супер-девочка", - отреагировали пользователи.
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