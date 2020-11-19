Известная модель Деми Роуз показала себя и рассказала о переменах

На фото Деми позирует в прозрачном наряде, который совсем не скрыл ее аппетитное тело. Девушка дополнила образ двумя сердечками, которыми прикрыла самое пикантное на пышном бюсте. Роуз оставила волосы распущенными, а на глазах можно увидеть очки. Красотка взялась руками за талию, делая кадры максимально жаркими. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Меняю позиции за вас", - написала звезда под снимками.

Фанаты поставили почти 400 тысяч лайков и написали комментарии:

"Наконец-то что-то интересное", "Прекрасная Деми", "Вот это навыки", "Детка, ты очень вкусная", "Ваши длинные волосы !!", "Потрясающие вещи, красотка", "Ты настоящая супер горячая беби-шоу", "ты горячая, детка", "Красивая грудь, ты прекрасная и красивая женщина", "хорошего вторника, друг мой", "Привет, я люблю тебя. Я слежу за тобой и реагирую на тебя. Тебе это нравится, очень красиво", "великолепная моя платоническая любовь".

Сообщалось, что британская модель купальников и нижнего белья Деми Роуз впечатлила фигурой без белья.

«Цветок не думает соревноваться с цветком рядом с ним. Он просто цветет», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Роуз запечатлена во время принятия ванны, эффектно прикрыв пикантные места рукой.

Напомним, Деми Роуз в рваных брюках и лифчике кокетливо продемонстрировала свои "кексы"

А еще Politeka писала, что пышногрудая Деми Роуз в прозрачном наряде выставила напоказ свои "заветные" места

Также Politeka сообщала, что пышнотелая Деми Роуз в крошечном бикини утёрла нос самой Кардашьян



