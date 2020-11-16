Британская модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую сравнивают с американской дивой Ким Кардашьян, впечатлила фигурой без белья

Как сообщает Politeka, фотографию знаменитость выбросила в Instagram.

«Цветок не думает соревноваться с цветком рядом с ним. Он просто цветет🌸💕», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Роуз запечатлена во время принятия ванны, эффектно прикрыв пикантные места рукой. Как можно заметить, в ванной у красотки плавают лепестки цветов, а сама модель прикрыла глаза.

«Вау, что за райский букет тут», «обожаю такие моменты», «невероятно красиво», «боже, это до чертиков красиво», «очень мило, но кажется, тебе нужна компания», «безупречно выглядишь, красотка!», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", похвалилась развлечениями в дерзком розовом бикини.

Деми Роуз считается довольно популярной моделью, которая получила себе скандальную и неоднозначную славу. Девушка не любит сравнений и заявляет, что она даже лучше Кардашьян. При этом она часто подчеркивает, что не делала пластики и ей есть чем гордиться.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике