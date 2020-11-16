Британская модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую сравнивают с американской дивой Ким Кардашьян, впечатлила фигурой без белья
Как сообщает Politeka, фотографию знаменитость выбросила в Instagram.
«Цветок не думает соревноваться с цветком рядом с ним. Он просто цветет🌸💕», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на фотографии Роуз запечатлена во время принятия ванны, эффектно прикрыв пикантные места рукой. Как можно заметить, в ванной у красотки плавают лепестки цветов, а сама модель прикрыла глаза.
Курс валют пустят на дно, НБУ сменил позиции гривны: что будет с долларом
"Воскресшая" любовница Тарзана сделала новое заявление, поразив видом после болезни: "Нужен анализ на..."
"Невеста" Харламова заткнула за пояс Волочкову своим идеальным шпагатом: "Как струна"
Новая ВИА Гра опозорила Меладзе в прямом эфире: "Надеюсь, Константин дал леща этой кучерявой"
«Вау, что за райский букет тут», «обожаю такие моменты», «невероятно красиво», «боже, это до чертиков красиво», «очень мило, но кажется, тебе нужна компания», «безупречно выглядишь, красотка!», - пишут ее поклонники.
До этого мы рассказывали, что модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", похвалилась развлечениями в дерзком розовом бикини.
Деми Роуз считается довольно популярной моделью, которая получила себе скандальную и неоднозначную славу. Девушка не любит сравнений и заявляет, что она даже лучше Кардашьян. При этом она часто подчеркивает, что не делала пластики и ей есть чем гордиться.
Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.
Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.
Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике