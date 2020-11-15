Британская модель Деми Роуз, которую СМИ окрестили "британской Кардашьян" похвасталась пикантным кадром
Как передает Politeka.net, жаркий снимок она опубликовала на своей страничке в Instagram.
Деми не дает скучать своим поклонникам - соблазнительные образы модели каждый раз собирают множество восторженных откликов.
В этот раз пышнотелая Роуз решила порадовать любителей объемов удачным кадром. Модель облачилась в миниатюрный купальник, который судя по фото держался на ней лишь на честном слове.
Непослушные упругости Деми так пытались освободиться с тесного плена купальника, а заплетенные в косички волосы только раззадоривали мужскую фантазию.
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За несколько часов фото набрало более 200 тысяч лайков и множество позитивных комментариев, некоторые заявили, что она переплюнула даже свою более именитую коллегу Ким Кардашьян
“Шикарная”, “Какая красивая”, “Божественная”, “Звезда”, – писали фанаты под постом.
Отметим, что Роуз любит провоцировать своих фанатов откровенными фотоснимками. Она очень часто снимается не только в экстракоротких платьях и едва заметных бикини, но и обнаженной.
Ранее она опубликовала фото, на котором элегантно разлеглась на кровати, едва не выронив пышные формы в тесном топе.
Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.
Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.
Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике