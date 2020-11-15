Британская модель Деми Роуз, которую СМИ окрестили "британской Кардашьян" похвасталась пикантным кадром

Как передает Politeka.net, жаркий снимок она опубликовала на своей страничке в Instagram.

Деми не дает скучать своим поклонникам - соблазнительные образы модели каждый раз собирают множество восторженных откликов.

В этот раз пышнотелая Роуз решила порадовать любителей объемов удачным кадром. Модель облачилась в миниатюрный купальник, который судя по фото держался на ней лишь на честном слове.

Непослушные упругости Деми так пытались освободиться с тесного плена купальника, а заплетенные в косички волосы только раззадоривали мужскую фантазию.

За несколько часов фото набрало более 200 тысяч лайков и множество позитивных комментариев, некоторые заявили, что она переплюнула даже свою более именитую коллегу Ким Кардашьян

“Шикарная”, “Какая красивая”, “Божественная”, “Звезда”, – писали фанаты под постом.

Отметим, что Роуз любит провоцировать своих фанатов откровенными фотоснимками. Она очень часто снимается не только в экстракоротких платьях и едва заметных бикини, но и обнаженной.

Ранее она опубликовала фото, на котором элегантно разлеглась на кровати, едва не выронив пышные формы в тесном топе.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике