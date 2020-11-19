Актриса давно такого не робила

Актриса Ольга Сумська може здивувати не тільки на сцені, але й на кухні

Як передає Politeka.net, 54-річна "Роксолана" опублікувала свіжі кадри в своєму мікроблозі в Instagram, на яких похвалилася кулінарним талантом (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Так, Ольга вирішила побалувати публіку особливою стравою - супом з лосося. Зірка позувала біля плити, в жовтій сорочці і картатому фартусі, вже з тарілкою готового супчика. Сумська заплела волосся в косичку і підкреслила красу ніжним макіяжем.

"Давненько не викладала щось смачненьке... Вчора знімали програму #смакдня 😋, тому, пропоную разом зробити лососевий суп! 🥘 🐟 🎣Рецепт на фото в каруселі! Гортайте! Примітка: можна варити без картоплі", - йдеться в повідомленні.

Користувачі із захопленням поставилися до ініціативи актриси, а деякі вже приготувались зробити шедевр за її рецептом.

"Наша красуня і звичайно господиня!"

"Смачного вам 👌 💖 "

"Смакота 👏🤤🤤🤤🤤"

"Пані Оля, ви неперевершена) Справжня україночка) 🥰"



"Обов'язково спробую зробити! На вигляд дуже апетитно! ❤️"

"Хазяєчка!!! Красуня!!!😍"

Раніше ми повідомляли, Сумська здивувала фото в чорному шовковому халатику з білим квітковим орнаментом. Ніжний макіяж, злегка розпатлане волосся і вдале освітлення - і, вуаля, Ольга дасть фору молодим красуням.

Одну руку зірка поставила на пояс, а іншою тримала телефон. Зірка грайливо посміхнулася в камеру, проанонсувавши в підписі свій новий проект - другий сезон серіалу "Юрчишини".

Нагадаємо, старша дочка Ольги Сумської вразила зовнішнім виглядом поруч із зірковою мамою.

Також Politeka писала, що Полякова і Сумська відкинули скромність і віддалися шаленим веселощам на камеру «" жодного дня без пляшки».