Актриса Ольга Сумская с годами становится все прекраснее

Как передает Politeka.net, 54-летняя звезда опубликовала свежее фото в "сториз" в Инстаграм, на котором козырнула своей натуральной красотой.

Украинская "Роксолана" сделала селфи в черном халатике с крупными белыми цветами. Нежный макияж, слегка растрепанный волосы и удачное освещение - и, вуаля, Сумская даст фору молодым красоткам.

Одну руку звезда поставила на пояс, а другой держала телефон. Ольга игриво улыбнулась в камеру, проанонсировав в подписи свой новый проект - второй сезон сериала "Юрчишины", съемки над которым только закончились.

До этого Сумская раскрывала подробности о своей героини в "Юрчишиных". Актриса показала на одном из фото, кого она сыграла: с экранов на зрителя смотрела роскошная женщина в ярко-розовом наряде и голубой шляпке.

«Знакомьтесь, это госпожа Тамара, которая только что вернулась из Италии к своим Юрчишиным. Нова роль, новые ощущения! Ну, во-первых, комедия, жанр, который я обожаю, во-вторых, супер команда, которая вдохновляет, в-третьих, моя героиня очень экстравагантная… фифа! А мои любимые шляпы разных цветов — это просто мечта!», - делилась Сумская.

Ольга нередко выставляет фото крупным планом. Ольга гордится тем, как выглядит в свой полтинник. Ранее мы сообщали, что актриса показала себя в коричневом пальто и такого же цвета пуловере.

"Відчувається подих зими❄️🌬", - подписала фото звезда.

"Оля, вы красивая женщина и прекрасная артистка. 👍🔥😍❤️❤️🌹🌹🌹🌹", "У меня нет слов, ты сногшибательная❤️❤️", "Красавица 😍💐🔥", "Оля, Вам давно пора раскрывать свои секретики омоложения и ухода", - отреагировали поклонники.

Напомним, старшая дочь Ольги Сумской поразила внешним видом рядом со звездной мамой.

Также Politeka писала, что Полякова и Сумская отбросили скромность и предались безумному веселью на камеру: «Ни дня без бутылки».