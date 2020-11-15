Актриса Ольга Сумская с годами становится все прекраснее
Как передает Politeka.net, 54-летняя звезда опубликовала свежее фото в "сториз" в Инстаграм, на котором козырнула своей натуральной красотой.
Украинская "Роксолана" сделала селфи в черном халатике с крупными белыми цветами. Нежный макияж, слегка растрепанный волосы и удачное освещение - и, вуаля, Сумская даст фору молодым красоткам.
Одну руку звезда поставила на пояс, а другой держала телефон. Ольга игриво улыбнулась в камеру, проанонсировав в подписи свой новый проект - второй сезон сериала "Юрчишины", съемки над которым только закончились.
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До этого Сумская раскрывала подробности о своей героини в "Юрчишиных". Актриса показала на одном из фото, кого она сыграла: с экранов на зрителя смотрела роскошная женщина в ярко-розовом наряде и голубой шляпке.
Ольга нередко выставляет фото крупным планом. Ольга гордится тем, как выглядит в свой полтинник. Ранее мы сообщали, что актриса показала себя в коричневом пальто и такого же цвета пуловере.
"Відчувається подих зими❄️🌬", - подписала фото звезда.
"Оля, вы красивая женщина и прекрасная артистка. 👍🔥😍❤️❤️🌹🌹🌹🌹", "У меня нет слов, ты сногшибательная❤️❤️", "Красавица 😍💐🔥", "Оля, Вам давно пора раскрывать свои секретики омоложения и ухода", - отреагировали поклонники.
Напомним, старшая дочь Ольги Сумской поразила внешним видом рядом со звездной мамой.
Также Politeka писала, что Полякова и Сумская отбросили скромность и предались безумному веселью на камеру: «Ни дня без бутылки».