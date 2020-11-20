Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардаш'ян, показала себе в максимально гарячому образі
На фото Анастасія позувала в наряді з прозорої сіточки, який практично нічого не приховав. Квітко залишила волосся розпущеним і розвернулася спиною, піднявши одну ніжку, що показати апетитні сідниці. Кадр вийшов дуже спекотним і спокусливим, адже красуня практично нічого не приховала на ньому. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати поставили 2600 лайків і написали безліч компліментів під знімком:
"Ти прекрасна принцеса", "дорогоцінна і божественна Анастасія я тебе люблю", "Ух ти приголомшлива фігура і фітнес", "дуже красива форма, яку я люблю", "Красиво і сексуально", "ці красиві очі, ти - жінка, написана віршами, я так тебе люблю", "Я не знаю, але коли ти прийдеш до мене, я хочу, щоб ти блондинка моя красуня-лялечка дружина, я так тебе люблю !!!!".
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Повідомлялося, що російська модель Анастасія Квітко підкорила образом у нюдовій сукні.
Дівчина цього разу похвалилася жарким образом в тонкому, майже прозорому нюдовом плаття. Щоб показати, як виглядають її пишні сідниці з вигідного ракурсу, Анастасія повернулася боком до об'єктива і підняла руки трохи вгору.
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