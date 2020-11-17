Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, соблазнительно выгнулась на яхте
Модель каждый раз демонстрирует совершенные формы в самых горячих позах, пишет Politeka.net. В этот раз Квитко надела крохотный купальник с огромным вырезом, из которого выпрыгивали груди.
Потрясающая знаменитость предстала на яхте, эффектно выгнувшись и демонстрируя шикарный бюст. Пикантные детали груди скрылись под полосками ткани с цветочным принтом.
Звезда подчеркнула тончайшую талию крупным золотым пояском, отчего бедра казались еще более соблазнительными, чего и добивалась красотка.
Модель позировала на тонких шпильках, выставив вперед красивую ножку.
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Красивая упругая ягодица, можно сказать, выпрыгнула из выреза. Модель закинула голову назад, ее волосы развеивал ветер.
Данное архивное фото было опубликовано в фан-страничке знаменитости. За 13 часов снимок собрал более 4000 лайков и много комментариев.
Напомним, Анастасия Квитко продемонстрировала невероятные размеры во время отдыха.
Модель позировала спиной к камере на берегу моря. Красотка извалялась в песке - ее волосы и тело были грязными, но при этом она была весела и беззаботна.
Квитко натянула крохотные трусики выше бедер, тем самым подчеркнув еще больше их пухлость и совершенство.
Ранее сообщалось, что Анастасия Квитко на фото позировала в светлом купальнике, стоя на берегу моря. Волосы у Квитко были распущенными, Анастасия взялась за них рукой. Девушка без стыда демонстрировала роскошное загоревшее тело и пышную грудь, которая прямо выпирала на кадре.
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