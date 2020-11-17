Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, соблазнительно выгнулась на яхте

Модель каждый раз демонстрирует совершенные формы в самых горячих позах, пишет Politeka.net. В этот раз Квитко надела крохотный купальник с огромным вырезом, из которого выпрыгивали груди.

Потрясающая знаменитость предстала на яхте, эффектно выгнувшись и демонстрируя шикарный бюст. Пикантные детали груди скрылись под полосками ткани с цветочным принтом.

Звезда подчеркнула тончайшую талию крупным золотым пояском, отчего бедра казались еще более соблазнительными, чего и добивалась красотка.

Модель позировала на тонких шпильках, выставив вперед красивую ножку.

Красивая упругая ягодица, можно сказать, выпрыгнула из выреза. Модель закинула голову назад, ее волосы развеивал ветер.

Данное архивное фото было опубликовано в фан-страничке знаменитости. За 13 часов снимок собрал более 4000 лайков и много комментариев.

Напомним, Анастасия Квитко продемонстрировала невероятные размеры во время отдыха.

Модель позировала спиной к камере на берегу моря. Красотка извалялась в песке - ее волосы и тело были грязными, но при этом она была весела и беззаботна.

Квитко натянула крохотные трусики выше бедер, тем самым подчеркнув еще больше их пухлость и совершенство.

Ранее сообщалось, что Анастасия Квитко на фото позировала в светлом купальнике, стоя на берегу моря. Волосы у Квитко были распущенными, Анастасия взялась за них рукой. Девушка без стыда демонстрировала роскошное загоревшее тело и пышную грудь, которая прямо выпирала на кадре.

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