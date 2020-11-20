Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) ледь вмістила свій бюст в розпусний топік
Модель з великим бюстом не втомлюється його демонструвати в різних позах і одязі, пише Politeka.net.
Цього разу красуня зробила селфі прямо на ліжку. Модель лежала на білому ліжку.
Сьєнега одягла топ з глибоким декольте і квітковим принтом. Під одяг модель не одягла білизни, через що здавалося, що бюст зараз вивалиться.
Пишна краса виглядала просто ідеально в такому жаркому вбранні.
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Брюнетка показала два пальці, похвалившись довгими нігтями. Вона посміхнулася і виглядала дуже свіжо. Ймовірно, на ній не було макіяжу і при цьому вона була просто досконалою, справжня спека в ліжку.
"Прочитай за мене сьогодні невелику молитву, будь ласка. Останнім часом у мене виникло багато труднощів", - написала модель.
Кадр не зібрав багато лайків і коментарів у відкритому доступі, можливо, красуню обсипали приємними повідомленнями в особистому листуванні.
Раніше ми писали, що Кассандра Сьєнега постала в білосніжному костюмі, зображуючи з себе безневинну дівчину.
Однак короткий топ, під який модель не одягла білизну, руйнує всі ілюзії про скромність красуні. Великий бюст спокусливо випирав під тонкою тканиною. Під одягом ледь у всій красі не показувалося найінтимніше.
Нагадаємо, Кассандра Сьєнега позувала в чорному купальнику з вирізом. Красуня покружляла перед камерою біля басейну, демонструючи пружні груди, які прямо випирали з-під наряду. Волосся у дівчини було розпущеним, а образ модель доповнила прозорою накидкою.
Нагадавши, Кассандра Сьєнега з "Playboy" в прозорій білизні дала помилуватися своїми квіточками
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