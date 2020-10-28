Известная модель Кассандра Сьенега из "Playboy" показала себя в праздничном образе
На кадрах Кассандра позирует в наряде из полосочек, которые очень частично прикрывали тело девушки. Прозрачная часть была в виде трусиков, а бюст был помещен в топ. Образ девушка дополнила цветочками на голове, а также белым париком. Отметим, что красотка в этот момент позировала на капоте старого автомобиля. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"BTS поднялись с моей фотосессии на Хэллоуин! ", - написала красотка.
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Фанаты посмотрели ролик более 3 тысяч раз и написали комментарии:
"Замечательно великолепно", "Как ты это надела", "Вы напоминаете мне Мортаделлу", "Ты моя фантазия во сне. Исполни мою мечту ...", "Это чертовски красивый и сексуальный наряд на вас, мисс", "Такая горячая фотосессия! Очень нравится наряд!", "Привет, красавица, я люблю тебя, ниже маленького размера, хорошо выбритая, мне это нравится", "Вы встречаетесь с гробовщиком?".
Сообщалось, что известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX).
Брюнетка блеснула сочными формами в почти невидимом купальнике. Крохотное бикини обтянуло большую грудь двумя треугольными лоскутками ткани.
Напомним, Кассандра Сьенега из "Playboy" выпустила блестящих "подружек" из купальника
А еще Politeka писала, что Кассандра Сьенега из "Playboy" в прозрачных кружевах не удержала наливные "персики"
Также Politeka сообщала, что Кассандра Сьенега из "Playboy" свела с ума роскошными "булочками", развернувшись спиной