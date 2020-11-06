Известная модель Кассандра Сьенега из "Playboy" показала себя и рассказала о выходных

На фото красотка сидела в прозрачном белье с рисунками цветочков. Модель спустила бретельки лифа, делая снимок еще горячее. Волосы у Кассандры были распущенными, что дополнительно добавило кадру эффектности. Девушка не стеснялась показать себя и свои самые аппетитные места. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"У меня были тяжелые выходные, и я все еще очень расстроена из-за этого. У меня впереди несколько забавных вещей", - написала красотка под фотографией.

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Надеюсь, ты скоро будешь в лучшем настроении, CJ", "Устрой себе веселье", "Не только на русского, но и на весь Советский Союз!", "Моя соблазнительная девочка", "Мне очень жаль это слышать. Надеюсь, все, что вас беспокоит, уйдет как можно скорее. Ваши великолепные глаза заслуживают того, чтобы всегда улыбаться. Моя поддержка и сердце с вами. Желаю вам прекрасного дня, как и вы сами. Да благословит тебя Бог. Береги себя", "Красивая, потрясающая, соблазнительная и горячая, я очень любил, моя дорогая".

Сообщалось, что известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) впечатлила формами в сверкающем купальнике.

"Обалденная" красотка надела в этот раз крохотное бикини, состоящее из треугольных, и другой формы, стеклышек, держащееся на тонких цепочках.

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