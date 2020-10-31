Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) предстала в прозрачном боди 

Звезда хвастается совершенными формами в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.  Модель просто невероятная красотка и от ее форм нельзя оторваться. 

В этот раз брюнетка опубликовала жаркое селфи в прозрачном боди. Модель позировала перед фотографом в тонком кружеве, а посередине красовался длинный вырез. Из последнего выставилась красивая грудь знаменитости. 

Кружево было прозрачным, и если бы не руки Кассандры, то можно было разглядеть самые пикантные детали: "Сама непристойность". 

Кроме того, тонкая сеточка внизу позволила взглянуть на упругий живот соблазнительницы и ее тонкую талию. 

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Сьенега распустила длинные волнистые волосы, которые красиво легли, прикрывая плечи. 

Модель в руках держала серебряную цепочку, и вытянула ее вперед. Ее губы были приоткрыты, а взгляд почему-то казался уставшим. 

Фото не собрало много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сториз нет такой возможности. 

Напомним, Кассандра Сьенега блеснула сочными формами в почти невидимом купальнике. Крохотное бикини обтянуло большую грудь двумя треугольными лоскутками ткани. Тончайшие бретельки натянулись на груди, и потянулись за затылок. 

От каждого движения грудь знаменитости красиво подпрыгивала и приманивала взгляд. 

Ранее сообщалось, что Кассандра Сьенега позировала в топе, клетчатой красной юбке, чулках и белых трусиках. Модель приоткрыла губы, делая фото максимально жарким. Юбку звезда задрала, а топ завязала на груди. 

Напомним, Кассандра Сьенега из "Playboy" поразила сочными видами в одной меховой шапке

А еще Politeka писала, что Кассандра Сьенега из "Playboy" вывалила свой срам в прозрачном топе

Также Politeka сообщала, что мокрая Кассандра Сьенега из "Playboy" поиграла своими сочными местами в мини-бикини