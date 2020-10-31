Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) предстала в прозрачном боди

Звезда хвастается совершенными формами в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. Модель просто невероятная красотка и от ее форм нельзя оторваться.

В этот раз брюнетка опубликовала жаркое селфи в прозрачном боди. Модель позировала перед фотографом в тонком кружеве, а посередине красовался длинный вырез. Из последнего выставилась красивая грудь знаменитости.

Кружево было прозрачным, и если бы не руки Кассандры, то можно было разглядеть самые пикантные детали: "Сама непристойность".

Кроме того, тонкая сеточка внизу позволила взглянуть на упругий живот соблазнительницы и ее тонкую талию.

Сьенега распустила длинные волнистые волосы, которые красиво легли, прикрывая плечи.

Модель в руках держала серебряную цепочку, и вытянула ее вперед. Ее губы были приоткрыты, а взгляд почему-то казался уставшим.

Фото не собрало много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сториз нет такой возможности.

Напомним, Кассандра Сьенега блеснула сочными формами в почти невидимом купальнике. Крохотное бикини обтянуло большую грудь двумя треугольными лоскутками ткани. Тончайшие бретельки натянулись на груди, и потянулись за затылок.

От каждого движения грудь знаменитости красиво подпрыгивала и приманивала взгляд.

Ранее сообщалось, что Кассандра Сьенега позировала в топе, клетчатой красной юбке, чулках и белых трусиках. Модель приоткрыла губы, делая фото максимально жарким. Юбку звезда задрала, а топ завязала на груди.

Напомним, Кассандра Сьенега из "Playboy" поразила сочными видами в одной меховой шапке

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