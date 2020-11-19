Пенсійна реформа, яку в Україні можуть запустити з 2021 року, таїть в собі деякі небезпеки

Грошей на виплати може вистачити не всім, пише «Обозреватель».

Справа в тому, що гроші на "другу" пенсію братимуть за рахунок скорочення надходжень до місцевих бюджетів і до Пенсійного фонду. 2% зберуть з ЄСВ і 2% з ПДФО.

При цьому варто відзначити, що в Україні станом на 1 вересня борг перед Пенсійним фондом (ПФУ) досяг 20,5 млрд грн. Тільки фізособи-підприємці не заплатили" на пенсії " близько 11 млрд грн. При цьому діра в ПФУ весь час збільшується.

У Комітеті з питань соціальної політики Верховної Ради вже попередили, що така ситуація може вилитися в "ризики, пов'язані з виплатою пенсій".

Прогнозується, у 2021 році видатки державного бюджету на фінансування пенсій, надбавок та підвищень до них, призначених за пенсійними програмами, а також загальний дефіцит коштів Пенсійного фонду зростуть до 203,8 млрд грн.

Експерти відзначають, що в Україні поки не все підготовлено до переходу на накопичувальну пенсійну систему.

"Зібрати гроші, запустити збір внесків легко. Інша справа,що з цими внесками робити. Коли була реформа 2011 року, серйозно розглядали запуск накопичувального рівня. Але тоді Кабмін зупинило те, що гроші не було куди інвестувати. У той час не змогли створити жодного інвестиційного проекту, в який можна було б вкласти пенсійні гроші. Зараз уряд дуже легко до цього ставиться. Запустити можна, а далі що? Велика відповідальність з тим, куди вкладати ці гроші", - зазначила кандидат економічних наук Лідія Ткаченко.

Тим часом, 18 листопада 2020 року Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжив фінансування пенсій листопада.

На пенсійні виплати спрямовано 1,7 млрд грн. Всього в листопаді на пенсії виділили 28,4 млрд грн.

Підкреслюється, що виплати пенсіонери отримають у певну дату в установленому порядку.

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