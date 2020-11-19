Пенсионная реформа, которую в Украине могут запустить с 2021 года, таит в себе некоторые опасности

Денег на выплаты может хватить не всем, пишет «Обозреватель».

Дело в том, что деньги на "вторую" пенсию будут брать за счет сокращения поступлений в местные бюджеты и в Пенсионный фонд. 2% соберут из ЕСВ и 2% из НДФЛ.

При этом стоит отметить, что в Украине по состоянию на 1 сентября долг перед Пенсионным фондом (ПФУ) достиг 20,5 млрд грн. Только физлица-предприниматели не заплатили "на пенсии" около 11 млрд грн. При этом дыра в ПФУ все время увеличивается.

В Комитете по вопросам социальной политики Верховной Рады уже предупредили, что такая ситуация может вылиться в "риски, связанные с выплатой пенсий".

Прогнозируется, в 2021 году расходы государственного бюджета на финансирование пенсий, надбавок и повышений к ним, назначенным по пенсионным программам, а также общий дефицит средств Пенсионного фонда вырастут до 203,8 млрд грн.

Эксперты отмечают, что в Украине пока не все подготовлено к переходу на накопительную пенсионную систему.

"Собрать деньги, запустить сбор взносов легко. Другое дело, что с этими взносами делать. Когда была реформа 2011 года, серьезно рассматривали запуск накопительного уровня. Но тогда Кабмин остановило то, что деньги не было куда инвестировать. В то время не смогли создать ни одного инвестиционного проекта, в который можно было бы вложить пенсионные деньги. Сейчас правительство очень легко к этому относится. Запустить можно, а дальше что? Большая ответственность с тем, куда вкладывать эти деньги", – отметила кандидат экономических наук Лидия Ткаченко.

Тем временем, 18 ноября 2020 Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжил финансирование пенсий ноября.

На пенсионные выплаты направлено 1,7 млрд грн. Всего в ноябре на пенсии выделили 28,4 млрд грн.

Подчеркивается, что выплаты пенсионеры получат в определенную дату в установленном порядке.

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