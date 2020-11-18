Откладывать деньги себе на безбедную старость по новой системе от Кабмина сможет не каждый украинец

Так, правительство собирается предложить Верховной Раде внедрить профессиональную накопительную пенсию. Соответствующий проект закона принят в среду, 18 ноября, на заседании Кабмина.

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Так люди получат собственные пенсионные счета, которыми они смогут воспользоваться, когда выйдут на пенсию. Речь идет о тысячах гривен, которые человек сможет получить в качестве доплаты к своей пенсии", - сообщил Шмыгаль.

Объем средств для такой накопительной системы составит 2-3 млрд грн в год.

Напомним, в НБУ рассказали, в каких случаях украинские пенсионеры могут лишиться всех денег на своих банковских карточках. Речь об аресте счетов.

Так, потерять все до копейки можно, при наличии долгов за кредиты, непогашенных штрафов или невыплаченных алиментов.

"Финансовое учреждение имеет право обратиться к государственному или частному исполнителю и суд. А они могут арестовать средства, имеющиеся на ваших счетах. Документ, подтверждающий законность ареста средств – постановление исполнителя об аресте средств должника", - разъяснили в НБУ.

Если пенсия поступает на специальный пенсионный счет, то арестовать и забрать в счет долга могут только от 20 до 50% выплаты.

Ранее мы сообщали, Укрпочта изменила процедуру идентификации и верификации получателей пенсий.

Отныне почтальоны, если сумма выплат составляет от 5 тысяч до 30 тысяч гривен будут лишь сверять идентификационные данные украинца с теми данными, которые указаны в выплатных документах или бланках почтовых переводов.

После того, как сверка будет произведена, представитель почтового оператора и клиент ставят свои подписи в выплатных документах.

Благодаря данному решению будет обеспечена бесперебойная выплата пенсий и другой денежной помощи, если отделения Укрпочты не автоматизированы.

Напомним, что пенсии в Украине взлетят вверх, но повышение светит не всем: кому добавят к выплатам

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