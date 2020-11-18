О чем нужно знать

Украинцев, получающх государственных выплаты на банковские карты, подстерегает опасность

Как передает Politeka.net, на сайте Национального банка Украины дали разъяснения, в каких случаях можно лишиться всех денег: если человек имеет долги за кредиты, непогашенные штрафы или невыплаченные алименты.

"Финансовое учреждение имеет право обратиться к государственному или частному исполнителю и суд. А они могут арестовать средства, имеющиеся на ваших счетах. Документ, подтверждающий законность ареста средств – постановление исполнителя об аресте средств должника", – говорится в сообщении НБУ.

Если пенсия поступает на специальный пенсионный счет, то арестовать и забрать в счет долга могут только от 20 до 50% выплаты.

В случае, если банк арестовал пенсионный счет, нужно обратиться в органы исполнительной службы с документами (справкой из Пенсионного фонда), подтверждающими, что данный счет используется исключительно для государственных целевых выплат.

В ситуации, когда исполнительная служба так и не сняла ареста после обращения, описанного выше, человек имеет право обратиться с жалобой в суд.

Напомним, в Украине продолжается финансирование ноябрьских пенсий. Так, 17 ноября ПФУ, согласно утвержденному графику, направил на пенсионные выплаты 1,6 млрд гривен.

Всего обеспечено финансирование пенсий в ноябре на общую сумму 26,7 млрд гривен.

В ПФУ отмечают, что выплаты будут проведены в определенную каждому пенсионеру дату в установленном порядке.

Ранее мы сообщали, с 1 декабря с повышением прожиточного минимума, в Украине пересчитают пенсии. Надбавки за трудовой стаж увеличатся с 17,2 до 17, 69 грн, минимальная пенсия - с 1720 до 1760 грн., максимальная - с 17 210 до 17 690 грн.

Напомним, что расчет пенсий изменится: в ПФУ раскрыли важный нюанс, "по сравнению с августом..."