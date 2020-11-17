В Пенсионном фонде Украины заявили об изменении главного показателя при расчете пенсий

Показатель средней зарплаты за сентябрь этого года был утвержден. Об этом заявили в пресс-службе ПФУ на странице в Фейсбук, пишет Politeka.net.

Так, в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" был исчислен размер средней зарплаты в размере 10 570,56 гривен. Данный показатель учитывается при расчете пенсий.

Примечательно, что несмотря на кризис средняя зарплата в Украине выросла, по сравнению с августом, на 961,89 гривен. В последнем месяце лета средняя зарплата составила 9 608,67 гривен.

Напомним, средняя зарплата штатных работников за январь-сентябрь составляла 11 199 гривен. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года зарплата выросла на 9,2%.

Ранее мы писали, что в марте следующего года пенсии повысят примерно на 11%, но это коснется лишь примерно 10 миллионов пенсионеров.

Без доплат останутся пенсионеры, получавшие минимальную зарплату или меньше средней, а также те, кто уже получил существенные прибавки к пенсиям.

Ранее сообщалось, что постановление Кабмина №1098 предусматривает несколько способов добрать недостающие годы до пенсии.

С 2021 года для выхода на пенсию в 60 лет украинцам понадобится уже не 27, а 28 лет трудового стажа. Для 63-летних - норма составляет от 18 до 28 лет, а для 65-летних - от 15 до 18 лет.

ПФУ предоставляет возможность гражданам предпенсионного возраста докупить трудовой стаж, каждый из которых стоит немаленькую сумму.

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