Відома модель Кім Кардаш'ян показала себе на радість фанатів

На фото Кім позувала в темній міні-сукні і сонцезахисних окулярах. Красуня була босою, а волосся залишила розпущеним. Дівчина підняла руки вгору, демонструючи витончену фігуру у всій красі. Сідниці і пишний бюст так і випирали з тісного вбрання. На другому кадрі модель вже демонструвала тільки свою зовнішність і прикраси на шиї. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили більше мільйона лайків і написали безліч коментарів:

"Подібна сонячному сяйву", "Богиня", " чи є тут хто-небудь, кому це подобається так само, як і мені?", "Ти шалено красива», «ти просто неймовірно виглядаєш», «вид змушує залипнути», «Божественні вигини», «це якась фантастика», «здається, я закохався в тебе», "крихта, ти розкішна", "неможливо відірвати погляд, божественно виглядаєш, еталон краси".

Повідомлялося, що Кім Кардашьян підкорила шанувальників чуттєвим фото в одному ліфчику.

На фото Кім позує зі стильним флакончиком в руках. По всій видимості, щоб не відволікати увагу від себе і духів, вона вирішила обійтися для фото мінімумом одягу і залишилася в одному ліфчику.

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