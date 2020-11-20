Известная модель Ким Кардашьян показала себя на радость фанатов

На фото Ким позировала в темном мини-платье и солнцезащитных очках. Красотка была босой, а волосы оставила распущенными. Девушка подняла руки вверх, демонстрируя точеную фигуру во всей красе. Ягодицы и пышный бюст так и выпирали из тесного наряда. На втором кадре модель уже демонстрировала только свою внешность и украшения на шее. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более миллиона лайков и написали множество комментариев:

"Подобна солнечному сиянию", "Богиня", "Есть ли здесь кто-нибудь, кому это нравится так же, как и мне?", «Ты безумно красива», «ты просто невероятно выглядишь», «вид заставляет залипнуть», «божественные изгибы», «Это какая-то фантастика», «кажется, я влюбился в тебя», «крошка, ты роскошная», "невозможно оторвать взгляд, божественно выглядишь, эталон красоты".

Сообщалось, что Ким Кардашьян покорила поклонников чувственным фото в одном лифчике.

На фото Ким позирует со стильным флакончиком в руках. По всей видимости, чтобы не отвлекать внимание от себя и духов, она решила обойтись для фото минимумом одежды и осталась в одном лифчике.

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