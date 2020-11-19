Українська модель Міла Кузнєцова, яка має13-й розмір бюста, похвалилася своїми принадами

Як повідомляє Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.

Кузнєцова розповіла, що їй пощастило побувати на допрем'єрному показі фільму "лінія горизонту".

"Фільм просто вогонь!!! Любовна історія, літак, небо і катастрофа...",- поділилася враженнями модель.

При цьому вона показала коротке відео-бумеранг. Кузнєцова відображена в червоно-синій картатій сорочці, яку не вдалося застебнути через вражаючий розмір бюста моделі.

Образ доповнює яскравий макіяж з акцентом на очі і червоний манікюр. Кузнєцова позує у властивому їй Веселому грайливому настрої.

Красуня отримала масу компліментів від фоловерів.

"Яка ви красива», «красуня», «як і ти клас супер💓 🌹 👅», «ну ти і щасливиця 💖 💖 просто чудово виглядаєш💖 🔥», «це ж моя улюблена тема😍 виглядаєш просто приголомшливо», «вау», "Мила, ти дуже класно виглядаєш, як завжди з хорошим настроєм, супер", - пишуть в коментарях.

Раніше українська модель plus-size показала, як в короткій сукні в квіточку танцювала перед хлопцем, раз у раз задираючи спідницю. При цьому спокусливо стрясалося її видатне "багатство". все це відбувалося в порожньому трамваї.

Нагадавши, Українка з 13-м розміром блиснула своєю гордістю, змусивши чоловіків забути про все.

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