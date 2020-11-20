Відома модель Кайлі Дженнер показала себе і розповіла про реліз

На фото Кайлі показала себе в червоному бікіні, яке практично не приховало апетитні форми красуні. Модель сиділа на шезлонгу біля басейну і розгорнулася спиною до об'єктива камери. На одному з кадрів Дженнер потягнула за мотузочки трусиків, роблячи кадр максимально пікантним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Завтра вийде моя колекція Грінча", - написала Кайлі.

Фанати поставили майже 10 мільйонів лайків і написали коментарі:

"З Різдвом Христовим нам", "о, мій бог", "вогонь", "Промо на точці" ," ти моя імбирна королева", "еммм Привіт красуня", " а при чому тут фото дівчини ??? (я тебе обожнюю)", " Гей, в чому справа, ти мені відповіси?", "мені подобається цей маленький костюм?", "Гей, дитина, перестань грати і відповідай на мої повідомлення"," я б сказав досконалість","коли я дивлюся на цю дівчину, я думаю про Бану Алкан".

Повідомлялося, що відома модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер запаморочила голови своїм виглядом в топіку.

Кайлі позувала в білосніжному, дуже короткому топіку, який обтягнув її великі груди. Тканина була тонкою, через що груди виглядали дуже ефектно. Завдяки довжині одягу оголився плоский животик і тонка талія красуні.

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