Відома модель Кайлі Дженнер показала себе і розповіла про реліз
На фото Кайлі показала себе в червоному бікіні, яке практично не приховало апетитні форми красуні. Модель сиділа на шезлонгу біля басейну і розгорнулася спиною до об'єктива камери. На одному з кадрів Дженнер потягнула за мотузочки трусиків, роблячи кадр максимально пікантним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Завтра вийде моя колекція Грінча", - написала Кайлі.
Фанати поставили майже 10 мільйонів лайків і написали коментарі:
"Тату, пробач": 12-річна дочка Євгена Кошового з "Квартал 95" на всю країну розповіла про перші поцілунки
Фаворитка Кіркорова показала своїх дітей, які підросли і стали схожими на співака: "Загадки природи..."
Як виглядає та чим займається син Олега Винника й Таюне, якого приховують від публіки: "Посів перше місце в..."
На "Новій пошті" гримить скандал з посилками, подробиці НП: "Виходить, вкрадена..."
"З Різдвом Христовим нам", "о, мій бог", "вогонь", "Промо на точці" ," ти моя імбирна королева", "еммм Привіт красуня", " а при чому тут фото дівчини ??? (я тебе обожнюю)", " Гей, в чому справа, ти мені відповіси?", "мені подобається цей маленький костюм?", "Гей, дитина, перестань грати і відповідай на мої повідомлення"," я б сказав досконалість","коли я дивлюся на цю дівчину, я думаю про Бану Алкан".
Повідомлялося, що відома модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер запаморочила голови своїм виглядом в топіку.
Кайлі позувала в білосніжному, дуже короткому топіку, який обтягнув її великі груди. Тканина була тонкою, через що груди виглядали дуже ефектно. Завдяки довжині одягу оголився плоский животик і тонка талія красуні.
Нагадавши, Кайлі Дженнер в прозорому ТОПі довела до мурашок, показавши саме соковите
А ще Politeka писала, що фігуриста Кайлі Дженнер блиснула своїми дарами природи під ялинкою
Також Politeka повідомляла, що пишногруда Кайлі Дженнер прикрила ковзаючим шовком свої форми без білизни