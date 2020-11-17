Известная модель и бизнесвумен Кайли Дженнер "заперла" свои формы без белья в тонком шелке

Знаменитость каждый раз поражает своими яркими и жаркими образами, пишет Politeka.net. В этот раз красотка предстала в красной шелковой блузе на обнаженное тело.

Модель потрясла своим пышным бюстом, который красиво смотрелся под шелковой тканью. Большое декольте придавало большой пикантности образу.

Кайли натянула на себя обтягивающие брюки из золотого цвета, которые кроме пышных бедер идеально подчеркнули тонкую талию.

Округлые богатства смотрелись восхитительно в столь интересном образе.

Образ модели завершил парик с длинными белыми волосами и босоножками.

Макияж выделил красивые черты лица Дженнер.

"Этот наряд - огонь", - написали авторы поста, в фан-группе знаменитости.

За три часа пост собрал более 1000 лайков и много комментариев, в которых пользователи сети писали комплименты внешности кумира.

"Выглядит очень заманчиво", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер предстала в коротком платье, которое обтянуло ее пышные прелести - бюст и бедра.

Звезда позировала возле машины, выпятив свои груди. Тонкая талия под столь смелым нарядом выделялась благодаря обтянутым пышным бедрам.

Сверкающие украшения и маленькая сумочка завершили образ.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер позировала в закрытом купальнике с открытой спиной. Частично наряд состоял из веревочек. Девушка лежала на диване, развернувшись спиной к камере и демонстрировала загорелое тело. Волосы у Дженнер были распущенными.

"Мне нужен новый фильтр. Если у кого-то есть для меня, то кидайте, пожалуйста", - написал администратор группы.

Напомним, Кайли Дженнер с подружкой померилась "булочками" в бикини на яхте

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