Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова спантеличила недбалим видом на відпочинку

Як відомо, кілька днів тому Анастасія нарешті вирушила на відпочинок разом з таємничим коханим, особистість якого приховує вже більше року. Через це користувачі мережі Instagram підозрюють, що насправді балерина обманює їх і нікого у неї немає.

Зараз вона ділиться кадрами, на яких показує тільки себе або ж себе поруч з чоловіком, ледь помітним за її плечима. Нові фото балерини викликали не менший резонанс сьогодні, адже на показала відразу два невдалих образи.

На першому кадрі Анастасія похвалилася новим купальником і тим, як вона нібито схудла. При цьому балерина засвітила повну відсутність талії і поганий стан шкіри.

"Я так люблю море! Воно мене завжди відновлює після будь-яких навантажень і дає сили! 🙏 🌴 Як здорово, що ми з коханим вчасно полетіли з вогкої погоди.. Буду надсилати вам тепло в стрічку через наші фото», - написала Анастасія.

Також балерина показала ще одні образ в білій сукні з мережив в підлогу, але через невдалу позу фігура Анастасії здалася користувачам Instagram ще більш грубуватою, ніж зазвичай, що відразу відзначили під кадром і також розкритикували вибір місця для відпочинку.

"🌴Пальма - моє улюблене Дерево.🌴 А на Мальдівах я найбільше люблю фарби!!!! Неба, океану і взагалі тут абсолютно незвичайна краса, усамітнення з природою і взагалі відволікання від усієї суєти!🙏 Сервіс тут на вищому рівні.👍», - пише балерина.

Ось що відповідають їй в мережі:

"Зюзя, видихай! Аж говорити тяжко з втягнутим пузом; весь цей паркан з будиночків нагадує мені совкові вагончики на березі Азовського моря; Берег спорожнів, обезлюднів, не виніс краси / античності / децкости/долюбленности і т. д. і т. п. в непритомності валяється або в куточку від зовесті ридає; а що у неї за шрами на спині? 🧐 її вовки гризли?; Клоунеса ти всієї Русі... 🙈 ; У тебе в житті порожнеча: вигаданий коханий, дочка втекла, як балерина давно повний нуль; дошка дошкою 😁 😁 прям палиця; щас знову оголить свої причиндали».

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