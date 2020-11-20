Відома бразильська модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці, показала себе екстремально близько
На фото Сьюзі хвалилася селфі, яке красуня зробила. Модель дивилася в камеру, а волосся залишила розпущеним. Дівчина обтягнула пружні груди топом, який ледве вміщав потужний бюст. Образ Кортес доповнила прикрасами на руках і шиї. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Моє Селфі", - підписала лаконічно кадр дівчина.
Фанати поставили майже 8 тисяч лайків і написали коментарі:
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"Прекрасна", "Татуйована барбі Сьюзі Кортес", "Моя любов", "Дуже мила і люба моя розпещена лялечка", "Вау, дитинко, ти красива", "Вау, чудовий", "Ця вічна краса", "Я люблю тебе, я люблю аргентину", "кожен раз, коли я тебе бачу, ти мені подобаєшся більше дитинко", "Я люблю тебе виходь за мене заміж", "Красива жінка !!".
Повідомлялося, що фітнес-модель з Бразилії Сьюзі Кортес вразила розкішною фігурою в боді.
"Доброго ранку, кохані", - коротко йдеться в повідомленні.
На фотографії знаменитість позує в міні-боді, ефектно оголивши бездоганні принади у всій красі. При цьому руки Кортес вирішила закинути за голову, закривши при цьому очі.
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