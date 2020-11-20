Відома модель Емілі Ратаковскі, яка зараз виношує дитину, показала себе на відпочинку

На фото кркасотка сиділа на вулиці на матраці. Дівчина була в білих штанях, топі і капелюшку. Емілі знімала себе на телефон, хвалячись підрослим животиком і грудьми. На іншому кадрі модель вже була на загальному плані і можна помітити, що зірка відпочивала і читала книгу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад мільйон лайків і написали коментарі:

"Я хочу ці штани", "чудова", "діастаз, грижа, розтяжки, вірні супутники вагітності" ," які величезні персики"," Вау, я хочу бути такою, коли завагітніла"," Сестра, перестань нагадувати нам, що ти пішла з ринку"," я люблю те ж саме, але з більш м'якими стегнами", " о, моя пані, вони величезні!", "Прекрасна мама!", "Блін, баба, після малюка тобі стане ще краще", " а як же Гусейн Гасанов??".

Повідомлялося, що модель і починаюча актриса Емілі Ратаковські викликає невимовний захват своїми архівними знімками.

Так, в одній з груп з'явилося палюче Селфі Ратаковскі. Розкута знаменитість позувала в напівпрозорому халатику без білизни.

Красуня відкрила одяг, блиснувши оголеними принадами, а тим часом з-під прозорої тканини чи не показувалося найінтимніше.

Нагадавши, Емілі Ратаковскі до межі натягнула трусики і звела з розуму розкутим видом на яхті

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