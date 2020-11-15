Модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски, которая забеременела первенцем, не оставляет в покое фанатов

Знаменитость для каждого своего выхода выбирала наряды, которые не могут оставить равнодушными фанатов, сообщает Politeka.net.

Поклонники Эмили на соответствующих страничках регулярно вспоминают образы кумира.

Так, на одном из мероприятий модель предстала в персиковом платье с длинным декольте, в котором искусительно смотрелась грудь. Пышные формы, находились под тканью, но пикантности все-таки прибавлял факт, что они были без белья.

Ткань струилась на теле и натянулась на больших прелестях.

Ратаковски сделала простую прическу, чтобы не отвлекать внимания от своего совершенного бюста: "Ух, какая!". Аккуратные сережки завершили образ.

За час пост собрал два десятка лайков и ни одного комментария, ведь пост был обнародован пока в непопулярной группе.

Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски позировала обнаженной с бокалом вина в руках, прямо сама непринужденность.

Кадру придает большой пикантности тот факт, что красотка сидела в ванной.

Ратаковски забрала волосы в пучок, она надела очки и завершила образ различными украшениями.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски появилась на улице в белоснежном коротком топике. Наряд оголил ее шикарный плоский и рельефный животик. Пресс был настолько совершенным, что от него нельзя было оторваться .

Модель приспустила юбочку, чтобы та не прикрыла лишнего.

Стильные очки и серьги дополнили жаркий образ знаменитости.

Фото было также обнародовано в одной из непопулярных фан-групп.

Напомним, лохматая Эмили Ратаковски ошеломила переменами во внешности, стала еще красивее.

Как Politeka сообщала, что Ратаковски без лифчика повеселилась перед зеркалом в томной позе