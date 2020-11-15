Модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски впечатлила упругими формами в смелых нарядах

Как сообщает Politeka.net, в соцсети "Инстаграм" появились кадры с участием знаменитости. Известно, что сейчас она беременна и ждет появления малыша, но поклонники в фан-групах продолжают любоваться архивными фото.

Так на одном из снимков красотка запечатлена вместе с другими моделями в гримерке. Судя по всему, одна из моделей сделала селфи в зеркале, пока остальные готовились к показу. Эмили Ратаковски предстала перед поклонниками в белом платье с максимально рискованным декольте, кажется, что ее грудь готова выскочить наружу от любого неосторожного движения. При этом наряд держится на тонких бретельках, а под ним нет бюстгальтера.

На другом фото Эмили Ратаковски позирует на яхте спиной к камере в ярко-красном купальнике, зеркальных очках от солнца и золотых сережках. Модель демонстративно подтянула трусики, а натянувшаяся ткань подчеркнула ее ягодицы, так что сразу все видно: и округлости, и изгибы. Вдобавок, девушка томно обернулась через плечо и улыбнулась.

Ранее в сети появилось фото Ратаковски на одном из мероприятий, куда она пришла в персиковом платье с длинным декольте, в котором грудь смотрится просто восхитительно.

Ко всему прочему, модель не надела бюстгальтер и придала кадру еще большей пикантности. Тонкая ткань плотно обтянула аппетитное тело красотки и натянулась на больших прелестях.

Напомним, лохматая Эмили Ратаковски ошеломила переменами во внешности, стала еще красивее.

Как Politeka сообщала, что Ратаковски без лифчика повеселилась перед зеркалом в томной позе