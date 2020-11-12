Модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски, которая забеременела первенцем, предстала в интересном образе

Звезда недавно рассказала о том, что беременна, но пользователи сети продолжают вспоминать ее старые образы, сообщает Politeka.net. В частности, когда она хвасталась своим идеальным прессом.

Так, в одной из групп Ратаковски появилась в белоснежном коротком топике. Наряд оголил ее шикарный плоский и рельефный животик. Пресс был настолько совершенным, что от него нельзя было оторваться - просто фантастика!

Модель приспустила юбочку, чтобы та не прикрыла лишнего.

Стильные очки и серьги дополнили жаркий образ знаменитости.

За четыре часа пост собрал десятки лайков, ведь группа пока не особо популярна.

Один из поклонников написал комментарий: "Настоящая женщина !!!! 🔥❤️".

Стоит отметить, что подобные посты на настоящей странице Ратаковски моментально собирают тысячи лайков.

Ранее мы писали, что беременная Эмили Ратаковски опубликовала селфи в серых футболке и кофте. Короткая футболка оголила животик, а джинсы немного приспустились.

Модель поиграла с волосами, глядя в камеру и приоткрыв губы. Ее образ завершили аксессуары.

Напомним, Эмили Ратаковски восхитила фигурой рядом со счастливым мужем. Мужчина склонился, чтобы поцеловать живот беременной красотки.

Сама звезда решила позировать боком. Для фото она выбрала простое светлое платье.

Модель отвернула голову от объектива. Похоже, даже во время беременности Ратаковски совсем не набирает лишних килограммов и выглядит невероятно даже с уже довольно большим животиком.

Напомним, Ратаковски без белья и стыда дала заглянуть себе под пиджак

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