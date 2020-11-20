Известная модель Эмили Ратаковски, которая сейчас вынашивает ребенка, показала себя на отдыхе
На фото кркасотка сидела на улице на матрасе. Девушка была в белых штанах, топе и шляпке. Эмили снимала себя на телефон, хвастаясь подросшим животиком и грудью. На другом кадре модель уже была на общем плане и можно заметить, что звезда отдыхала и читала книгу. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты поставили более миллиона лайков и написали комментарии:
"Я хочу эти штаны", "Великолепная", "Диастаз, грыжа, растяжки, верные спутники беременности", "Какие огромные персики", "Вау, я хочу быть такой, когда забеременела", "Сестра, перестань напоминать нам, что ты ушла с рынка", "Я люблю то же самое, но с более мягкими бедрами", "О, моя госпожа, они огромны!", "Прекрасная мама!", "Блин, баба, после малыша тебе станет еще лучше", "А как же Гусейн Гасанов??".
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Сообщалось, что модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски вызывает неописуемый восторг своими архивными снимками.
Так, в одной из групп появилось обжигающее селфи Ратаковски. Раскрепощенная знаменитость позировала в полупрозрачном халатике без белья.
Красотка приоткрыла одежду, сверкнув оголенными прелестями, а тем временем из-под прозрачной ткани едва ли не показывалось самое интимное.
Напомним, Эмили Ратаковски до предела натянула трусики и свела с ума раскованным видом на яхте
А еще Politeka писала, что Ратаковски раззадорила своей пышной красотой в глубоком декольте
Также Politeka писала, что Ратаковски облачилась в прозрачное кружево и обмазалась глиной