Знаменитая модель, начинающая актриса и бизнесвумен Эмили Ратаковски показала милые снимки

Как сообщает Politeka.net, Эмили Ратаковски известная в мире модель, которая не стесняется выставлять на публику свои формы в белье. Порой она вообще предстает перед общественностью без одежды. Ее официальная страница в Instagrаm пестрит снимками модели в пикантных нарядах.

Пока девушка ждет первенца ее поклонники публикуют архивные фото своей любимицы в Instagram.

Несколько часов назад появилось два таких фото. На первом модель позирует рядом с оборудованием для производства гончарных изделий, глиномялки, гончарного круга и турнетки. В свое свободное время Ратаковски испачкалась в глине, но сделала идеальную тарелку. Существует мнение, что тарелки из глины избавляют от негативной энергии. И судя по сияющему виду Эмили, так оно и есть.

Для такого дня она выбрала образ в стиле кэжуал: белую футболку, черный комбинезон, стильные украшения и очки в золотой оправе.

На втором снимке, который появился в сети, она позировала в соблазнительном наряде. На ней – белоснежная удобная хлопковая футболка и черные кружевные трусики с прозрачными вставками.

Настроение модели передалось и ее поклонникам, они не устояли перед провокационными горячими фото и забросали ее комплиментами.

"Где найти такую ​​сладость? 😍", "Считаю дни до момента, как мы увидемся вновь", "Обожаю этот образ, Эмили", "Что за красота", "Боже, ты выглядишь потрясающе 🔥 совершенство", "Прекрасные сладкие поцелуи", "Очаровательно💖", "Красивый ангел 😇😍🙏".

Напомним, Ратаковски без белья и стыда дала заглянуть себе под пиджак

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