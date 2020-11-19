Українська співачка Оля Полякова розпекла владу за систему призначення компенсацій артистам на карантині, організовану абияк

Зірка взяла участь у "Ток-шоу №1" з Василем Головановим на телеканалі "Україна 24", передає Politeka.net. Під час ефіру Полякова поставила актуальні для всіх представників шоу-бізнесу питання головному санлікарю країни Віктору Ляшку.

Ольга акцентувала увагу на тому, що не проти карантинних обмежень (50%-й заповненості залів, носіння масок і т.д.), але слід було б налагодити систему компенсацій, як це робиться у всіх цивілізованих країнах.

"Якщо локдаун, то давайте компенсації в усьому світі. Або хоча б, якщо не компенсації, то якесь розуміння, як ми вийдемо з кризи і компенсуємо собі наші втрати", - звернулася Полякова, зажадавши діалогу з владою для прийняття конкретних рішень.

За словами артистки те, що відбувається зараз - "це маніпуляції, пересмикування, як зазвичай у політиків - одне й те ж!". Зірка поскаржилася на те, що призначення компенсацій на сьогодні відбувається на конкурсній основі, тобто не кожен, хто подав документи, зможе отримати гроші.

"Я знаю, що виділені кошти на те, щоб платити компенсації. Це кому, скажіть, будь ласка, якщо ви зробили якийсь конкурс? Де це в світі бачено, щоб коменсації платилися на конкурсній основі! Тобто, це для того, щоб була корупція далі? Якщо ти занесеш комусь хабар, то тобі за конкурсом дадуть компенсацію, а якщо не занесеш - так не дадуть? Я подалася на компенсацію, тому що я платила весь цей час зарплату, за офіс... Мої документи навіть не прийняли! Знаєте чому? Тому що, виявляється, я повинна бути банкрутом. Тобто ви мене штовхаєте на те, щоб я штучно збанкрутувала свою компанію, набрехала вам і після цього йшла до вас на конкурс... Але так не може бути. Люди повинні мати абсолютно рівні умови на компенсацію", - обурилася співачка.

У свою чергу представник МОЗ заявив, що розпоряджаються фінансами в цьому питанні Мінфін, Мінекономіки та Мінкульт. Сам він відповідає за здоров'я людей, тому підтримує діючі обмеження. Адже концерти призводять до скупчень людей.

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