Певица Оля Полякова обрадовала публику, появившись в эффектном образе и объявив об участии в популярном телевизионном проекте
Как передает Politeka.net, 36-летняя звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в эпатажном наряде.
Оля, известная своим хитом "Королева ночи", "упаковала" соблазнительные прелести в розовый корсет с рюшами и такого же цвета чулки. Шикарным дополнением к образу "а-ля дамы 18 века" стала пышная юбка в виде решетки и высокая прическа с мини-короной.
"Скучали?) Сегодня возвращаюсь в Танцы со звёздами! Включайте 1+1 в 21:00!", - подписала снимок длинноногая красотка, которая "примерит" роль дополнительного судьи.
Пользователи кинулись обсуждать увиденное: большинство выразили радость по поводу ее участия в танцевальном шоу.
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"Как же приятно наблюдать за Королевой😍"
"Да, скучали! Ждём сегодняшний эфир!💥"
"Ви найкраща❤️"
"Богиня 👍🏻🎈"
"Веселее будет эфир😂"
"Наконец дождались!😘👍"
"Рада каждый раз видеть выступления Ольги Поляковой на Танцах 🙌💜"
"Ещё одна причина досмотреть шоу до конца)))"
"Шикарные ноги Ольга🙏"
"Боже сколько фантазии и энергии... фонтан эмоций, спасибо что вы именно такая..."
"А що інших зірок немає???"
"Есть на что посмотреть, красота всегда в цене, большой любви вам 💕"
Ранее мы сообщали, намарафеченная Полякова показала крупным планом загорелое декольте в белоснежном банном халате.
«Давно селфи не было!) я на съемках, соскучилась! Хочу работать и по выходным, а вы?», - поделилась в подписи певица.
Напомним, разгоряченная Оля Полякова призналась, почему ведется на "дойки" как мужик: "Хватаете ее...".
Как сообщала Politeka, встревоженная Полякова призналась в проблемах со здоровьем, ситуация серьезная.
Также Politeka писала, что концерт Оли Поляковой на грани срыва, украинцы массово сдают билеты: "Кому он нужен, пир во время чумы".