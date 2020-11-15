Певица Оля Полякова обрадовала публику, появившись в эффектном образе и объявив об участии в популярном телевизионном проекте

Как передает Politeka.net, 36-летняя звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в эпатажном наряде.

Оля, известная своим хитом "Королева ночи", "упаковала" соблазнительные прелести в розовый корсет с рюшами и такого же цвета чулки. Шикарным дополнением к образу "а-ля дамы 18 века" стала пышная юбка в виде решетки и высокая прическа с мини-короной.

"Скучали?) Сегодня возвращаюсь в Танцы со звёздами! Включайте 1+1 в 21:00!", - подписала снимок длинноногая красотка, которая "примерит" роль дополнительного судьи.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное: большинство выразили радость по поводу ее участия в танцевальном шоу.

"Как же приятно наблюдать за Королевой😍"

"Да, скучали! Ждём сегодняшний эфир!💥"

"Ви найкраща❤️"

"Богиня 👍🏻🎈"

"Веселее будет эфир😂"

"Наконец дождались!😘👍"

"Рада каждый раз видеть выступления Ольги Поляковой на Танцах 🙌💜"

"Ещё одна причина досмотреть шоу до конца)))"

"Шикарные ноги Ольга🙏"

"Боже сколько фантазии и энергии... фонтан эмоций, спасибо что вы именно такая..."

"А що інших зірок немає???"

"Есть на что посмотреть, красота всегда в цене, большой любви вам 💕"

Ранее мы сообщали, намарафеченная Полякова показала крупным планом загорелое декольте в белоснежном банном халате.

«Давно селфи не было!) я на съемках, соскучилась! Хочу работать и по выходным, а вы?», - поделилась в подписи певица.

Напомним, разгоряченная Оля Полякова призналась, почему ведется на "дойки" как мужик: "Хватаете ее...".

Как сообщала Politeka, встревоженная Полякова призналась в проблемах со здоровьем, ситуация серьезная.

Также Politeka писала, что концерт Оли Поляковой на грани срыва, украинцы массово сдают билеты: "Кому он нужен, пир во время чумы".