Популярная украинская певица Оля Полякова поразила фанатов словами о том, за чем больше всего соскучилась

Как рассказывает Politeka, пост знаменитость опубликовала у себя в Instagram.

«Давно селфи не было!) я на съемках, соскучилась! Хочу работать и по выходным, а вы?» - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке видно явно помолодевшую Олю Полякову, которая элегантно заглядывает в кадр.

«Мы тоже хотим», - ответила ей фотограф и ведущая проекта «Супер топ-модель по-украински» Соня Плакидюк.

Обратим внимание, что поклонники Поляковой были в невероятном восторге от вида кумира, о чем говорит происходящее под снимком.

«Огонь, бомба, ракета-петарда», «королева ночи и дня», «самая красивая, Олечка😍♥️ Соскучилась очень», «Боже, какая красота - это же просто самое солнце😍😍🔥 Безумно скучаем по вам❤️ Желаю творческих успехов», «муза», «непревзойденная», «Какая красотка😍😍😍😍 Как у нее можно не влюбиться?» - пишут они.

До этого мы рассказывали, что Оля Полякова показала себя в домашнем образе без косметики и резко высказалась о новостях о своей болезни.

Напомним, разгоряченная Оля Полякова призналась, почему ведется на "дойки" как мужик: "Хватаете ее...".

Как сообщала Politeka, встревоженная Полякова призналась в проблемах со здоровьем, ситуация серьезная.

Также Politeka писала, что концерт Оли Поляковой на грани срыва, украинцы массово сдают билеты: "Кому он нужен, пир во время чумы".