Популярная украинская певица Оля Полякова поразила фанатов словами о том, за чем больше всего соскучилась
Как рассказывает Politeka, пост знаменитость опубликовала у себя в Instagram.
«Давно селфи не было!) я на съемках, соскучилась! Хочу работать и по выходным, а вы?» - говорится в сообщении.
Уточним, что на снимке видно явно помолодевшую Олю Полякову, которая элегантно заглядывает в кадр.
«Мы тоже хотим», - ответила ей фотограф и ведущая проекта «Супер топ-модель по-украински» Соня Плакидюк.
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Обратим внимание, что поклонники Поляковой были в невероятном восторге от вида кумира, о чем говорит происходящее под снимком.
«Огонь, бомба, ракета-петарда», «королева ночи и дня», «самая красивая, Олечка😍♥️ Соскучилась очень», «Боже, какая красота - это же просто самое солнце😍😍🔥 Безумно скучаем по вам❤️ Желаю творческих успехов», «муза», «непревзойденная», «Какая красотка😍😍😍😍 Как у нее можно не влюбиться?» - пишут они.
До этого мы рассказывали, что Оля Полякова показала себя в домашнем образе без косметики и резко высказалась о новостях о своей болезни.
Напомним, разгоряченная Оля Полякова призналась, почему ведется на "дойки" как мужик: "Хватаете ее...".
Как сообщала Politeka, встревоженная Полякова призналась в проблемах со здоровьем, ситуация серьезная.
Также Politeka писала, что концерт Оли Поляковой на грани срыва, украинцы массово сдают билеты: "Кому он нужен, пир во время чумы".