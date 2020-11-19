Украинская певица Оля Полякова распекла власть за систему назначения компенсаций артистам на карантине, организованную через пень колоду

Звезда приняла участие в "Ток-шоу №1" с Василием Головановым на телеканале "Украина 24", передает Politeka.net. Во время эфира Полякова задала актуальные для всех представителей шоу-бизнеса вопросы главному санврачу страны Виктору Ляшко.

Ольга акцентировала внимание на том, что не против карантинных ограничений (50%-й заполненности залов, ношения масок и т.д.), но следовало бы наладить систему компенсаций, как это делается во всех цивилизованных странах.

"Если локдаун, то давайте компенсации во всем мире. Или хотя бы, если не компенсации, то какое-то понимание, как мы выйдем из кризиса и компенсируем себе наши потери", - обратилась Полякова, потребовав диалога с властью для принятия конкретных решений.

По словам артистки то, что происходит сейчас - "это манипуляции, передергивание, как обычно у политиков - одно и то же!". Звезда пожаловалась на то, что назначение компенсаций на сегодня происходит на конкурсной основе, то есть не каждый подавший документы сможет получить деньги.

"Я знаю, что выделены средства на то, чтобы платить компенсации. Это кому, скажите, пожалуйста, если вы сделали какой-то конкурс? Где это в мире видано, чтобы коменсации платились на конкурсной основе! То есть, это для того, чтобы была коррупция дальше? Если ты занесешь кому-то взяточку, то тебе по конкурсу дадут компенсацию, а если не занесешь - так не дадут? Я подалась на компенсацию, потому что я платила все это время зарплату, за офис... Мои документы даже не приняли! Знаете почему? Потому что, оказывается, я должна быть банкротом. То есть вы меня толкаете на то, чтобы я искусственно обанкротила свою компанию, "набрехала" вам и после этого шла к вам на конкурс... Но так не может быть. Люди должны иметь абсолютно равные условия на компенсацию", - возмутилась певица.

В свою очередь представитель МОЗ заявил, что распоряжаются финансами в этом вопросе Минфин, Минэкономики и Минкульт. Сам он отвечает за здоровье людей, поэтому поддерживает действующие ограничения. Ведь концерты приводят к скоплениям людей.

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